الأحد 25 مارس 2018 6:47 م القاهرة القاهرة 22.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟

النتـائـج تصويت

وزير الشباب والرياضة : مونديال روسيا على القنوات المصرية

الشروق
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 6:37 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 6:37 م

أعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد أن قنوات التليفزيون المصري ستقوم ببث عدد كبير من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا من أجل اسعاد الجماهير المصرية في متابعة ذلك الحدث العالمي الضخم.

وأوضح عبد العزيز أنه سيتم بث عدد من مباريات المونديال، حتى يتمكن المصريون من متابعة البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن البث سيكون بأحدث التقنيات وفقا للمفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدة جهات محلية ودولية .

وكشف وزير الرياضة أنه سيتم عرض أكثر من 20 مباراة على أن يتم اختيار المباريات، التي تناسب الشعب المصري من حيث مباريات المنتخبات التي يرغب في متابعتها بجانب مباريات منتخب الفراعنة، مثل مباريات منتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين .

أشار عبدالعزيز إلى أن تفاصيل مباريات المونديال التي سيتم بثها على التلفزيون المصري ومواقيتها، سيتم الاعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء الأمور التعاقدية .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك