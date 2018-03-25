وزير الشباب والرياضة : مونديال روسيا على القنوات المصرية

أعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الأحد أن قنوات التليفزيون المصري ستقوم ببث عدد كبير من مباريات كأس العالم 2018 بروسيا من أجل اسعاد الجماهير المصرية في متابعة ذلك الحدث العالمي الضخم.

وأوضح عبد العزيز أنه سيتم بث عدد من مباريات المونديال، حتى يتمكن المصريون من متابعة البطولة العالمية، مشيرًا إلى أن البث سيكون بأحدث التقنيات وفقا للمفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدة جهات محلية ودولية .

وكشف وزير الرياضة أنه سيتم عرض أكثر من 20 مباراة على أن يتم اختيار المباريات، التي تناسب الشعب المصري من حيث مباريات المنتخبات التي يرغب في متابعتها بجانب مباريات منتخب الفراعنة، مثل مباريات منتخبات ألمانيا والبرازيل والأرجنتين .

أشار عبدالعزيز إلى أن تفاصيل مباريات المونديال التي سيتم بثها على التلفزيون المصري ومواقيتها، سيتم الاعلان عنها رسمياً خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء الأمور التعاقدية .