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يعتبر «الكارديجان» من قطع الملابس الأساسية في دولاب كل فتاة، فمع موسم الشتاء نرتدي الأنواع الثقيلة منه كالصوف والكاشمير ومع حلول الربيع نلجأ للأنواع القطنية لملائمة أجواء الربيع الحالية.

يعود بقوة هذا الموسم «الكارديجان» بألوان الربيع المبهجة المنقوشة بالزهور والورود والتي يسهل تنسيقها مع بلوزة قطن أو شيفون أو شميز.

وللمحجبات فهو من القطع الفضفاضة والمحتشمة التي تمنحهن إطلالة أنيقة.

يسهل تنفيذ «الكارديجان» بسهولة إذا كانت أسعاره مرتفعة في الأسواق وغير مناسبة لميزانيتك.

إليكِ أكثر من إطلالة لتنسيق «الكارديجان» بنقوشات الورود لتختاري منها ما يلائم إطلالتك.