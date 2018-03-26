الإثنين 26 مارس 2018 1:10 ص القاهرة القاهرة 17.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟

النتـائـج تصويت

القبة الحديدية تتصدى لصاروخين من قطاع غزة


نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 10:16 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 10:16 م

تصدت القبة الحديدية لقوات الاحتلال، صاروخين، يشتبه في إطلاقهما من كتائب القسام، حسبما أعلنت وكالة رويترز.

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة، مساء أمس الأحد، وسقطت داخل البلدات المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إنه تم رصد عمليتى إطلاق صورايخ من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، بعد أن دوت صافرات الإنذار هناك.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن صاروخا من نوع "جراد" سقط على منزل فى مستوطنة "نتيف عتسرا" جنوبى إسرائيل؛ ما ألحق أضرارا كبيرة، مضيفة "أن بعض الإسرائيليين أصيبوا بالهلع"، فيما سقط الصاروخ الآخر على منطقة مفتوحة فى منطقة ياد مردخاى جنوبى إسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك