القبة الحديدية تتصدى لصاروخين من قطاع غزة

تصدت القبة الحديدية لقوات الاحتلال، صاروخين، يشتبه في إطلاقهما من كتائب القسام، حسبما أعلنت وكالة رويترز.

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذيفتين أطلقتا من قطاع غزة، مساء أمس الأحد، وسقطت داخل البلدات المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى إنه تم رصد عمليتى إطلاق صورايخ من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، بعد أن دوت صافرات الإنذار هناك.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن صاروخا من نوع "جراد" سقط على منزل فى مستوطنة "نتيف عتسرا" جنوبى إسرائيل؛ ما ألحق أضرارا كبيرة، مضيفة "أن بعض الإسرائيليين أصيبوا بالهلع"، فيما سقط الصاروخ الآخر على منطقة مفتوحة فى منطقة ياد مردخاى جنوبى إسرائيل.