«صحة النواب»: هيئة سلامة الغذاء ستكون مستقلة غير خاضغة لأي وزارة

قال النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هيئة سلامة الغذاء، المزمع إنشائها الفترة المقبلة، ستضع مصر على خريطة الغذاء العالمية، موضحًا أنها ستكون مستقلة غير خاضعة لأي وزارة.

وأضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن الهيئة ستتسبب في وجود جودة عالية لصناعة الغذاء في مصر، موضحًا أنها ستكون المسؤولة عن عملية الرقابة على الغذاء وإصدار التراخيص الخاصة بتداوله.

وتابع أنه هناك مخالفات في الصناعات الغذائية، معقبًا: «نشدد على ضرورة ضبط الجهات التي تعمل دون ترخيص أو دون مطابقة منتجاتها للمواصفات المطلوبة».

وأوضح أن الهيئة ستكون مستقلة غير خاضعة لأي وزارة، مستطردًا أن رئيس الهيئة سيعينه رئيس الوزراء وسيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب وافق، العام الماضي، بصفة نهائية على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي يهدف إلى مراعاة تطبيق الأساليب والبحوث العلمية الحديثة والاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية خلال مراحل إنتاج الغذاء.