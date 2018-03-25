الأهلي جاهز لاستضافة بطولة إفريقيا للطائرة «رجال»

وضعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» برئاسة محمد الجارحى عضو مجلس الادارة ، التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 25 مارس وحتى 6 أبريل القادم، اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة الذى يقام في الخامسة مساء الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وتلقى الاتحاد الإفريقي طلبات من 32 ناديا للمشاركة في البطولة قبل أن يوافق على مشاركة 24 فريقا فقط وهم: الأهلي والطيران وسموحة وطلائع الجيش (مصر) والخدمات العامة (كينيا) واولمبي مليلة (الجزائر) والسويحلي (ليبيا) وDGSP (الكونغو) وجامعة زيمبابوي (زيمبابوي) وسويم بلو (سيشل) ونيمو ستار (أوغندا) والسجون (كينيا) وريد سكين (ليسوتو) وولايتا ديتشا (اثيوبيا) وكمبالا (أوغندا) وبافيا (الكاميرون) والشرطة (بنين) وفينانس (بنين) وفاب (الكاميرون) وبورت فولي بول (الكاميرون) وموانجازا (الكونغو الديمقراطية) وأهلي بني غازي (ليبيا) وفي سي اسبوار (الكونغو الديمقراطية) والشرطة (كوت ديفوار).