محكمة السويس ترفض الإفراج عن سيدة أقامت حفل تعذيب لأبناء زوجها

رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس الإفراج عن «ع.أ» السيدة المتهمة بتعذيب أطفال زوجها من زوجته الأولى، مع استمرار تنفيذ قرار حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن السويس قد تلقى بلاغًا من أهالي «أرض عبدالعزيز» بحي الجناين، بقيام سيدة بتعذيب أطفال زوجها من زوجته الأولى تعذيبًا بشعًا.

وأمر مدير أمن السويس بتشكيل فريق ضبط تمكن من القبض على السيدة، وتبين من الكشف الطبي أن المتهمة قامت بتعذيب الطفلة «رحمة» 5 سنوات، وإصابتها بكسر في الساق اليسرى وحرق بالقدم اليمنى وسحجات بالرقبة، و«محمد» 6 سنوات بإصابات متفرقة.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت النيابة بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتقدمت المتهمة بطلب لقاضي المعارضات بمحكمة السويس وهو ما تقرر رفضه مع استمرار حبسها.