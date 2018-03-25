تأجيل دعوى انتفاع المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي لـ15 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لجلسة 15 أبريل المقبل.

وقدم «أيوب»، خلال جلسة اليوم، صورة رسمية من فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 17 أبريل 2005، والتي انتهت فيها الجمعية إلى أن بدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم المحامين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي يكون بقرار يصدره وزير التضامن الاجتماعي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7747 لسنة 72 ق وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.

وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.