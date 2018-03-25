الشباب يعلن مشاركته في بطولة تبوك الودية

وافق مجلس إدارة نادي الشباب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة تبوك الدولية الودية في نسختها الثالثة، المقرر أن تنطلق في تموز/يوليو المقبل.



وأكد أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب، أهمية مشاركة الفريق في البطولة ومكانتها لاسيما وإنها تحظى باهتمام من قبل الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك.



وأشار العقيل إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة نجحت في النسختين الماضيتين بجلب أميز الفرق العربية.



وشدد العقيل على أن المشاركة في البطولة ستكون خير إعداد للفريق الموسم المقبل، خصوصاً وأنها تختتم قبل أسبوع من انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين.



يذكر أن الهلال قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، موافقته ايضاً على المشاركة في البطولة.



ولم تحدد اللجنة المنظمة عدد الفرق المشاركة وجنسياتها .