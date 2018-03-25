«الخارجية» تؤكد للسفير البريطاني أهمية محاسبة المسؤولين عن وفاة «مريم»

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بناء على تكليف من سامح شكري وزير الخارجية، استقبل السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، صباح اليوم، السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن.

وصرح «أبو زيد»، في تصريح عبر الصفحة الرسمية للوزارة، مساء الأحد، أن مساعد وزير الخارجية أكد على موقف الحكومة المصرية الراغب في التعرف بشكل مفصل على التقدم المحرز على صعيد التحقيق في مقتل الطالبة مريم عبد السلام، والدافع وراء الاعتداء عليها، وذلك لضمان إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا الاعتداء وتوقيع العقاب اللازم عليهم.

وأضاف أن السفير عمرو رمضان، شدد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بإجراءات الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة بشكل دقيق، وموافاة الجانب المصري بالتقارير الطبية الخاصة بالفقيدة منذ نقلها إلى المستشفى فور الاعتداء عليها.

وذكر أن وزير الخارجية، قد وجه القنصلية العامة المصرية بلندن منذ بضعة أيام بتكليف خبير مستقل بمتابعة أعمال الطب الشرعي البريطاني، وإعداد تقرير مستقل عن أسباب الوفاة لموافاة الجانب المصري به في أسرع وقت. كما أكد أن القنصلية العامة المصرية في لندن، والسفارة المصرية، على تواصل دائم مع أسرة الفقيدة والمحامي الخاص بها لمتابعة كافة تفاصيل القضية لضمان الحصول على كافة حقوق المواطنة ومحاسبة الجناة وأي مسئول يثبت تقصيره في توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.