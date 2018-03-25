قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إن الحادث الإرهابي الذي وقع في الإسكندرية صباح السبت ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل.



وأكد وزير الداخلية، في تصريحات صحفية، أن الشرطة توصلت لمعلومات عن مرتكبي تفجير الإسكندرية وتقريبا تم تحديدهم.



وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد تفقد موقع الحادث الذي شهدته منطقة سيدي جابر بالإسكندرية صباح أمس السبت، وتوجه وزير الداخلية، إلى المستشفى المتواجد فيها المصابين للاطمئنان على صحتهم.



والتقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية بموقع الحادث ووجه بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته.



