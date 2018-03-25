محافظ شمال سيناء: خطة استراتيجية لاستمرار توافر المخزون الغذائي

قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إنه تم إنشاء منافذ متحركة لتوفير السلع الغذائية والتموينية في العريش، متابعًا أن المحافظة تتبع خطط استراتيجية لاستمرار توافر مخزون غذائي في الفترة الحالية.



وأوضح «حرحور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء السبت، أن تجار الجملة والتجزئة قائمين على توزيع السلع الغذائية والتموينية في العريش، مضيفًا أن القوات المسلحة من خلال صندوق «تحيا مصر» تقوم بتوزيع كراتين المواد الغذائية لدعم فئات المحتاجين.



وأشار إلى دور المحافظة في حل مشكلة تقليل استخدام الوقود في الوقت الحالي بسيناء، متابعًا أنه تم الاستعانة بـ10 أتوبيسات شركة شرق الدلتا؛ لتوفير وسائل انتقالات داخلية للمواطنين ولمرضى الغسيل الكلوي مجانًا.



وتابع أنه تم التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة وجهاز الشرطة في الاستعداد وتأمين الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري، بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، في محافظة شمال سيناء.