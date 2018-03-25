برلماني: كنت أتمنى إجراء التصويت بالموبايل حرصا على الناخبين من الإرهاب

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة جادة في استخدام التكنولوجيا بكل مؤسساتها، متابعًا: «كنت أتمنى أن يكون التصويت في الانتخابات الرئاسية بالموبايل تفاديًا لتعرض المواطن لأي خطر من الإرهابيين».



وأضاف «رفعت»، خلال لقائه ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، مع عمرو عبد الحميد، أمس السبت، «البرلمان جاد في تقنين مشروعي (أوبر وكريم)، ولا نستطيع إيقاف الشركتين مرة واحدة، خاصة أن الكثير من الناس رزقهم من تلك المهنة»، مستطردًا: «التاكسي الأبيض سيتضرر، ولكن ليس بنسبة كبيرة، وعلينا مساواة وضع هاتين الشركتين مع التاكسي الأبيض».



وأكد أنه يؤيد تقنين «أوبر وكريم» لأنه نظام فرض نفسه على الساحة، وهناك أناس كثر ينتفعون منه، مسترسلًا: «أصحاب التاكسيات تأثروا بأوبر وكريم لكن ذلك يحقق المنافسة في السوق».



وأوضح أن الدولة لم ترخص مشروعي «أوبر وكريم»، وعليه الشركتان لم يدفعا أي ضرائب للحكومة حتى الآن، لافتًا إلى تأخر الحكومة في تقديم قانون لتنظيم عمل هذه الشركات، لذلك قضى القضاء الإداري بإيقاف المشروعين بناءً على دعوى من أصحاب التاكسي الأبيض.