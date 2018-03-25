محافظ البحيرة: الأولوية في تلبية الاحتياجات الخدمية للمركز الأكثر مشاركة بالانتخابات

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إنها أجرت صباح اليوم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات، للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، وتوفير كل الاحتياجات التي يتطلبها الاقتراع باللجان المختلفة.

وأضافت «عبده»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تصدر المركز الذي يحصل على أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات، قائمة خطة المحافظة لتلبية الاحتياجات الخدمية، كنوع من المكافأة وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت جاهزية جميع اللجان استعدادا للانتخابات الرئاسية 2018، وتوافر جميع الإمدادات اللوجستية بالمدارس المقرر إجراء الاقتراع فيها، لافتة إلى أن المحافظة بها 719 مقرًا انتخابيًا.

وأعربت عن امتنانها لشباب المحافظة لما بذلوه من مجهود في تنظيم العملية الانتخابية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة وتحفيزهم على الإدلاء بأصواتهم وتأدية حقهم الدستوري.

وتبدأ الانتخابات الرئاسية 2018، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، غدًا الاثنين الموافق 26 مارس داخل البلاد، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.