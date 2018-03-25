بوشا: مباراة الزمالك  بطولة  بحد ذاتها

أكد محمد أبو المجد "بوشا" الظهير الأيمن للإسماعيلي أن مباراة الزمالك القادمة تعتبر مباراة بطولة ولا تقبل أي تهاون ولا تقبل القسمة على اثنين لأنها ستحسم صاحب المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز بصورة كبيرة .

وأوضح بوشا أن حالة لاعبي الإسماعيلي أفضل بعد الفوز على بتروجت قبل فترة التوقف الدولي، على عكس لاعبي الزمالك الذين يشعرون بخيبة أمل بعد الخروج من بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وقال: " أتمنى التوفيق لزملائي بالفريق خلال الفترة المقبلة" .

وأتم : "أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي مركز بعد مشاركتي اليوم في لقاء الانتاج الحربي الودي كظهير أيسر".