محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينتي أبورديس وأبوزيمة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جميع الاشتراطات والضوابط الخاصة باللجان الانتخابية تم مراعاتها، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، كما تم تجهيز اللجان الانتخابية بالكامل بداية من مدينة رأس سدر وحتى طابا، وتزويد كل لجنة بمولد كهربائي وخط تليفون أرضي و2 كرسي متحرك لمساعدة كبار السن.

كما تم اختيار جميع اللجان بالدور الأرضي لمراعاة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تسلمت المقار الانتخابية، وتم تزويدها بأجهزة الكشف عن المفرقعات وإقامة الخيام والمقرات التي من المقرر أن يقف فيها الناخبين أماكن لجانهم.

وأشاد «فودة» بمستوى التأمين العالي، حيث أن عمليات التأمين تجرى على قدم وساق لحماية المقار واللجان الانتخابية بالتنسيق والتعاون بين الجيش والشرطة، مطالبًا الجميع باليقظة العالية لتأمين خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها محافظ جنوب سيناء اليوم بمدينتي أبوزنيمة وأبورديس، ويرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والنائب نور العمادي نائب البرلمان عن دائرة رأس سدر، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، والشيخ سليمان أبو مشغل شيخ قبيلة القرارشة، والشيخ موسى حسن شيخ قبيلة الصوالحة.

وتفقد المحافظ اللجنة الانتخابية بمدرسة أبوزنيمة الاعدادية، وانتقد عدم وجود أماكن دخول وخروج مخصصة للرجال والسيدات؛ منعًا للاختلاط لمراعاة عادات وتقاليد القبائل البدوية بالمحافظة، وطالب بإقامة مظلات للناخبين، كما تفقد لجنة مدرسة اللواء فريد عزت بمدينة أبورديس، وأشاد بمستوى التجهيزات بها.

وكشف المحافظ، أن القضاة وصلوا المحافظة وكل قاض وصل بالفعل في مدينته، كما وصلت بطاقات الاقتراع وتسلمتها الجهات المسئولة عنها، موضحًا أن مدينة أبورديس تضم مركزًا ولجنة واحدة مختلطة بإجمالي 7 آلاف و174 ناخبًا، كما تضم مدينة أبوزنيمة مركزًا ولجنة مختلطة لعدد 5009 ناخبين فقط.

وطالب المحافظ جميع مشايخ وعقلاء البدو بالحشد والنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، قائلًا: «لابد أن تكون المشاركة قوية من قبل أهالي جنوب سيناء والجميع لابد أن يشارك».

على جانب آخر، أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن مديرية الصحة دفعت بفريق طبي متكامل لتأمين جميع المقرات الانتخابية، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بكافة الإمكانيات الطبية والبشرية أمام كل مركز انتخابي بواقع 15 مركزًا، بالإضافة إلى تجهيز نقاط الإسعاف الثابتة والمتحركة بإجمالي 85 سيارة إسعاف؛ لتغطية المحافظة بالكامل.

الجدير بالذكر، أن عدد اللجان العامة بالمحافظة 9 لجان و15 مركز انتخابي و18 لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين 101742 ناخبًا.