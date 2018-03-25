حبس سائق ألقى زوجته من الطابق الثالث لشكه في سلوكها في البساتين

أمرت نيابة البساتين، برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، إذ ألقاها من شرفة منزلهما بالطابق الثالث؛ لشكه في سلوكها.

وقال الزوج المتهم «عبدالحميد.ف»، أمام محمد أمين وكيل نيابة البساتين، إنه لديه طفلة من زوجته، لكنه يشك في سلوكها من طريقة حديثها معه وخروجها وشجارها معه، وعدم طاعتها له، فزاد غضبه منها، واعتدى عليها بالضرب.

وقال إنه استمر في ضرب زوجته ولم يدر ماذا يفعل حتى ألقاها من الطابق الثالث في مسكنه بشارع النخل متفرع من بين المزارع، لكنها أصيبت ولم تمت، ونقلها الأهالي إلى المستشفى.

وكان المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بكسور في معظم أنحاء الجسد، وأكدت أن زوجها ألقاها من شرفة المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائق، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها.