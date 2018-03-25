غنى الطفل عمر، نجل الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، أغنية «واحشني» التي أهدتها القوات المسلحة لبطولات أبنائها في مكافحة الإرهاب.



وردّد «عمر»، خلال لقائه ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، كلمات الأغنية، قائلًا: «واحشني، ولسه شايفك في كل مكان في بيتنا، بضرب تعظيم سلام أو ما بشوف صورتنا».



وتابع مع الأغنية: «وبفتكر كلامك عن مشوار البطولة، وكل ما أضعف أقوى أتخيلك قصادي، علمتني الشجاعة علمتني الرجولة، علتنمي أضحي علشان خاطر بلادي».



وأوضح أن والدته تجعله يتلو القرآن الكريم لوالده كل يوم، ثم طلبت منه الإعلامية لبنى عسل قراءة شيئًا مما يتلوه لوالده، فقرأ سورة الفاتحة.





