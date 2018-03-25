الأحد 25 مارس 2018 3:54 ص القاهرة القاهرة 16.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. نجل الشهيد «شبراوي» يغني «واحشني» لوالده على الهواء

عمر نجل الشهيد أحمد الشبراوي
عمر نجل الشهيد أحمد الشبراوي
معاذ حجازي
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 2:11 ص | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 2:11 ص
غنى الطفل عمر، نجل الشهيد الرائد أحمد الشبراوي، أغنية «واحشني» التي أهدتها القوات المسلحة لبطولات أبنائها في مكافحة الإرهاب.

وردّد «عمر»، خلال لقائه ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، كلمات الأغنية، قائلًا: «واحشني، ولسه شايفك في كل مكان في بيتنا، بضرب تعظيم سلام أو ما بشوف صورتنا».

وتابع مع الأغنية: «وبفتكر كلامك عن مشوار البطولة، وكل ما أضعف أقوى أتخيلك قصادي، علمتني الشجاعة علمتني الرجولة، علتنمي أضحي علشان خاطر بلادي».

وأوضح أن والدته تجعله يتلو القرآن الكريم لوالده كل يوم، ثم طلبت منه الإعلامية لبنى عسل قراءة شيئًا مما يتلوه لوالده، فقرأ سورة الفاتحة.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك