«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري غرب أفغانستان

أعلن تنظيم «داعش»، مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع بإقليم هيرات غرب أفغانستان، وأسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل اليوم الأحد.

وذكر البيان، الذي نُقل عن قناة «تليجرام»، التابعة لوكالة «أعماق» الناطقة باسم «داعش»، أن المتشددين استهدفوا مسجدا شيعيا بمدينة هيرات.

وقال أحد المتحدثين باسم الشرطة بالمنطقة الغربية في البلاد، عبد الرؤوف أحمدي، إن 7 آخرين على الأقل أُصيبوا في الانفجار، الذي استهدف مسجدا شيعيا بمدينة هيرات، عاصمة الإقليم.

وأضاف أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه بعد أن تم تحديد هويته وقتل الآخر برصاص الشرطة.

وكان 29 شخصا على الأقل قد قُتلوا وأُصيب 52 آخرين في العاصمة كابول، خلال احتفالات العام الجديد في هجوم أعلن تنظيم «داعش»، المسؤولية عنه يوم الأربعاء الماضي.

وكان هجوم بسيارة ملغومة في مدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد يوم الجمعة الماضي قد أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة 55 على الأقل آخرين.

وطبقا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قتل 161 شخصا وأصيب 257 آخرين في عام 2017، نتيجة لهجمات طائفية ضد أماكن عبادة شيعية أو ضد مصلين شيعة.