أجرى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة وعدد من مساعديه، اليوم، جولة تفقدية على المقرات الانتخابية بأنحاء المحافظة، لمتابعة تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بعملية تأمين الانتخابات الرئاسية خلال أيام التصويت الثلاثة، التى ستبدأ من غد الاثنين وتنتهى الأربعاء.

وشدد مدير أمن الجيزة على التزام الضباط والأفراد بتأمين المقرات الانتخابية ومحيطها، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع مساعدة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بطريقة تنظيمية، ومتابعة جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين وشملت الجولة لجان انتخابية بمناطق البدرشين والوراق والدقي.