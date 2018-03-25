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هاني سعيد يطير الى ايطاليا ويغيب عن مباراة المقاصة امام انبي

عمرو فهمي
نشر فى : الأحد 25 مارس 2018 - 10:37 م | آخر تحديث : الأحد 25 مارس 2018 - 10:37 م

 يغيب هاني سعيد كابتن الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، عن مباراة فريقه المقبلة امام انبي المقرر اقامتها الجمعة المقبل والمؤجلة من الاسبوع 23 للدوري، وذلك للايقاف وحصوله علي الانذار الثالث في مباراة المقاصة الاخيرة امام النصر الاسبوع الماضي بالدوري.

وحصل هاني سعيد علي موافقة طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة، من أجل السفر الى ايطاليا في زيارة سريعة ، ويعود بعدها للقاهرة الجمعة المقبل من أجل الانضمام لتدريبات الفريق للاستعداد لمباراة سموحة المقرر اقامتها الثلاثاء 3 أبريل المقبل ، والمؤجلة من الأسبوع الـ 25 للدوري


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