جامعة الفيوم تفوز بـ 6 ميداليات بينهم ذهبيتين في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

حصل طلاب جامعة الفيوم على 6 ميداليات بينهم ذهبيتين في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

وجاءت النتائج كالتالي فوز الطالب «محمود رشاد كامل» بالميدالية الذهبية في دفع الجلة والميدالية الفضية في العدو 100 متر، وحصل الطالب «عادل عمار رجب» على الميدالية البرونزية في دفع الجلة، وحصل الطالب «محمد حسين ذكي» على الميدالية الذهبية في تنس الطاولة، كما حصل الطالب «محمود محمد» على الميدالية البرونزية في الوثب الطويل والميدالية البرونزية في دفع الجلة.

كما اختتمت جامعة الفيوم فاعليات بطولة الشهيد الرفاعي «45» لرفع الأثقال على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، التي تنظمها الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عطا الله مستشار رئيس الجامعة في الأنشطة الطلابية والأزمات، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة والأستاذ هشام رجب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.