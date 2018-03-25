الصغير يتسائل: هل الإسماعيلي ذنب عواد؟

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، ظهر بشكل جيد للغاية في مباراة مصر والبرتغال الودية الماضية.

وأضاف مدرب حراس الدراويش أن حارس الأهلي نجح في التعامل مع كافة الكرات التي جاءت له، ولكن هناك بعض القصور الطبيعية ولكنه أدى مباراة جيدة امام البرتغال".

وأكمل: "هل ذنب محمد عواد أنه يلعب في الإسماعيلي؟، أيمن أشرف كان متألق للغاية في سموحة، ولكنه لم يلعب للمنتخب إلا بعد أن لعب للنادي الأهلي".

وكشف سعفان أن عواد سوف يبدأ مباراة مصر واليونان وسيقود الفراعنة في التشكيل الأساسي.

وأكمل:" بعض الكباتن اللي بطلوا كورة من بدري، ويعملون في الاستوديوهات التحليلية، ويقولون إن عواد يفتقد خبرة اللعب الدولي، في حين أن محمد الشناوي حارس الأهلي شارك في أول مباراة دولية أمام البرتغال".

واتم "أتمنى التوفيق لمحمد عواد في مباراة اليونان وإسعاد الشعب المصري بصفة عامة، وجمهور الإسماعيلية بشكل خاص".