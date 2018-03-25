نيران «حرق الأسعار» تهدد سوق السياحة العراقية

امتدت ظاهرة حرق الأسعار إلى الأسواق العائدة فى تصدير السائحين لمصر مثل السوق العراقية التى نشطت العام الماضى، إلا أنه عاد وتراجع مع بداية العام الحالى بعد أن وصلت المنافسة بين شركات السياحة العاملة فى هذه السوق إلى حرق الاسعار والتدنى بها لأقل مستوى. وكان من نتيجة ذلك انسحاب العديد من الشركات الجادة حفاظا على اسمها وحتى لا تتحمل خسائر جديدة وتحاول البحث عن أسواق بديلة أخرى. ووصل حرق الأسعار للسوق العراقية بالرغم من انشاء تحالف سياحى مصرى جديد يستهدف جذب 500 ألف سائح خلال العام الجارى من العراق بعد تسيير رحلتين اسبوعيا من بغداد إلى الغردقة وشرم الشيخ بالإضافة إلى زيادة الرحلات إلى القاهرة، بالإضافة إلى تسيير رحلات خلال الموسم الصيفى المقبل بدءا من شهر مايو القادم إلى برج العرب لقضاء الإجازات الصيفية فى الساحل الشمالى والاسكندرية.