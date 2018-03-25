بكين تجرى مناورات جوية فى بحر الصين الجنوبى

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أعلن سلاح الجو الصينى، اليوم، أنه أجرى مناورات جديدة فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وفى غرب المحيط الهادى بعد المرور عبر جزيرتين بجنوب اليابان، ووصف تلك التدريبات بأنها أفضل استعداد للحرب.

وقال سلاح الجو فى بيان إن قاذفات من طراز اتش ــ 6 كيه ومقاتلات من طراز سوــ 30 وسوــ 35 كانت ضمن طائرات نفذت دوريات قتالية فى سماء بحر الصين الجنوبى وتدريبات فى غرب المحيط الهادى بعد المرور فوق مضيق مياكو الذى يقع بين جزيرتين فى جنوب اليابان، بحسب وكالة رويترز.

ولم يذكر سلاح الجو متى جرت التدريبات، أو يوضح بالتحديد مناطق المناورات فى بحر الصين الجنوبى أو غرب المحيط الهادى.

وتنفذ الصين برنامجا طموحا للتحديث العسكرى تحت إشراف الرئيس شى جين بينج مع التركيز الشديد على سلاح الجو والبحرية بدءا من بناء المقاتلات الشبح وحتى حاملات الطائرات.

وتصر بكين على أن التدريبات غير عدائية لكن التحركات فى الممر المائى المزدحم وحول تايوان تثير القلق فى المنطقة وفى واشنطن.