تدريبات بدنية خفيفة في مران الأهلي الأول بالإمارات

أدى لاعبو الأهلي مرانهم الأول في الإمارات مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادي الفجيرة، تحت قيادة أحمد أيوب المدرب العام للفريق إستعدادا لمواجهة نادي الفجيرة الإماراتي وديا بعد غد الثلاثاء في إحتفالاته بمرور 50 عاما على تأسيسه.

واستمر المران لمدة 60 دقيقة، وشارك فيه جميع اللاعبين، واشتمل على بعض الفقرات البدنية الخفيفة مع التركيز على الجوانب الاستشفائية تجنبًا للإرهاق وللتخلص من إجهاد السفر الطويل، خاصة وأن المران بدأ بعد وصول بعثة الأهلي بساعتين فقط.

كما شهد المران حضور المئات من جماهير الأهلي التي تواجدت في جنبات ملعب الفجيرة لتحية لاعبي الأهلي ومؤازرتهم قبل وبعد المران.

يذكر أن بعثة الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، قد وصلت إلى الإمارات بعد عصر اليوم، لمواجهة الفجيرة بعد غدٍ، الثلاثاء، في احتفالات نادي الفجيرة بمرور 50 عام على تأسيسيه.