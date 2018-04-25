4 مليارات دولار حجم التعاقدات بسوق السفر العربى فى دبى

• المشاركون: مصر تحصل على النصيب الأكبر باعتبارها المقصد السياحى الأكثر جذبا وتنوعا

شهد اليوم الأخير فى معرض وسوق السفر والسياحة العربى بمدينة دبى حركة نشطة من المشاركين والزائرين حيث اهتمت الوفود المشاركة وعددها 150 وفدا من بينها مصر تضم 2500 شركة وفندق بإنهاء التعاقدات التى تم التفاوض عليها خلال فترة المعرض التى استمرت أربعة أيام.

كان الوفد المصرى الذى ترأسته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد ضم ممثلى 42 فندقا وشركة سياحية نشطة فى السوق العربى من بينهم كل من نورا على رئيسة اتحاد الغرف السياحية ود. نادر الببلاوى رئيس غرفة شركات السياحة وناصر تركى نائب رئيس الغرفة ومحمد رضا داود رئيس مجلس ادارة احدى شركات قطاع الاعمال السياحى وأشرف شيحة عضو غرفة شركات السياحة ومحمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة وعادل المصرى رئيس غرفة المنشأت السياحية حرصوا جميعا على التواصل مع عدد كبير من منظمى الرحلات بالأجنحة المشاركة سواء من الأسواق العربية أو الاجنبية وذلك للاتفاق على تنظيم رحلات الى مصر من هذه الاسواق خلال الموسمين الصيفى والشتوى القادميين.

كشفت التقارير الصادرة عن ادارة معرض دبى أن التعاقدات التى تمت خلال هذه الدورة سوف تتجاوز 4 مليارات دولار كحركة سياحة وافدة الى المنطقة العربية تحصل منها مصر على النصيب الأكبر باعتبارها المقصد السياحى الأكثر جذبا وتنوعا وذلك اعتمادا على حملات الترويج السياحى المستمرة بمصر فى كافة الاسواق المصدرة للسائحين بالعالم.

من جانبها أكدت د. رانيا المشاط أن الاجتماع الأخير لصندوق النقد الدولي كشف عن تنامي الاقتصاد العالمي وارتفاع دخل الأفراد وهو مؤشر محفز للعمل على إطلاق الحملات الترويجية وجذب أكبر عدد من السائحين من الأسواق المختلفة.. مشيرة الى أن مصر سوف تستضيف الاجتماع السنوي لمنظمة السياحة العالمية المقرر عقده في شرم الشيخ خلال يومي ٨، ٩ مايو المقبل بمشاركة كافة الدول الأعضاء وهي فرصة ترويجية جيدة تؤكد قدرة مصر على استضافة المؤتمرات الكبرى.

وأضافت أنها وجهت الدعوة لصانعي القرار السياحي في منطقة الخليج لزيارة مصرومعاينة فرص الاستثمار والسياحة في المدن المختلفة بهدف زيادة الحركة الوافدة ترامنا مع حملة ترويجية ستطلق في رمضان المقبل بالدول العربية بهدف الترويج للموسم السياحى الصيفى.

قالت وزيرة السياحة ان طرق التسويق في الخليج الآن اختلفت عن السابق وباتت وسائل التواصل الاجتماعي تتحكم فى اختيار المقاصد السياحية.

كانت فعاليات سوق السياحة والسفر العربى بدبى قد اختتم فعالياته الاربعاء تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وأكد المشاركون فى المعرض أن هذا الحدث يعد الأهم والأبرز فى قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كما يعد أهم حدث متخصص فى قطاع السياحة يجسد النمو الذى يشهده القطاع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا .