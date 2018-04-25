• غرفة السياحة تطالب المواطنين بسرعة التسجيل والابتعاد عن الوسيط



أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة السبت القادم 28 أبريل، على أن تجرى القرعة الإلكترونية فى الأول من مايو المقبل.



وناشدت الغرفة المواطنين الراغبين في الحج السياحي بسرعة تقديم جوازات السفر لإحدى الشركات قبل غلق باب الحجز حتى تتولى تلك الشركات تسجيل بيانات المواطن وتجهيز أوراقه للدخول فى القرعة، طبقا للمستوى الذى يرغب فيه المواطن من مستويات الحج المختلفة "أربع وخمس نجوم واقتصادى وبرى".



وطالبت الغرفة، جميع الشركات بسرعة التوجه للغرفة لتسجيل وتسليم الإيصالات الخاصة بجدية الحجز وفقا للآلية المتبعة، عقب سداد مبلغ جدية الحجز عن كل مواطن نقدا فى أى فرع من فروع بنك مصر فى الحساب المخصص باسم قرعة الحج السياحى، مشيرًا إلى أن رسوم جدية الحجز لمستوى 5 نجوم تبلغ 20 ألف جنيه، رسوم مستوى 4 نجوم 15 ألف جنيه، ورسوم المستوى الاقتصادى 10 آلاف جنيه.



وأكدت أنه فى حالة فوز المواطن بالقرعة يستكمل قيمة برنامجه وإذا لم يحالفه الحظ فى القرعة يسترد المبلغ الذى سدده كاملا بحوالة باسم المواطن نفسه من أى فرع من فروع بنك مصر.



وناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء والتقدم إلى جهة واحدة فقط للحج، لأنه لن يتم قبول أي مواطن بقرعة الحج السياحي سبق له التقدم لحج الداخلية أو التضامن "الجمعيات الأهلية".



وأوضحت أنه سيتم توقيع عقد بين الحاج وشركة السياحة يتضمن كافة تفاصيل الرحلة وحقوق الحاج كاملة فى حالة الفوز في القرعة الإلكترونية.



وطالبت جميع المواطنين بالابتعاد عن الوسيط أو السمسار والذي يعرضهم للعديد من المتاعب ويحرمه من الحصول على حقوقه كاملة لاسيما أن شركات السياحة وفروعها تنتشر في جميع محافظات ومدن الجمهورية.