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وزارة الرياضة تنظم دورة أسس إنعاش الحياة لأطباء الفرق الرياضية

الشروق
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 4:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 4:46 م

تحت رعاية وزارة الرياضة تنظم غدا الاداره المركزيه لطب الرياضي - الاداره العامه للشؤن الطبيه دوره أسس إنعاش الحياه Basic Life Support لأطباء المنتخبات القوميه المصريه وذلك بالتعاون مع مركز الانعاش المصري.

وأكد خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي ان هذه الدورة تهدف الى تدريب الطبيب عمليا على طرق انعاش القلب والرءتين عند حدوث التوقف المفاجئ للقلب والجهاز التنفسي الذي يؤدي للموت المفاجيء الرياضي أثناء المباريات أو التدريبات.

وأوضح الدكتور خالد مسعود.. ان هناك شهادات دولية ستمنح للمتدرب اذا اجتاز الاختبار معتمده من المجلس الاوروبي. تقام الدوره بفندق كونراد السلام بمصر الجديدة من الساعة ال٩ صباحا إلى ٣ عصرا، ويشارك فيها اطباءجميع المنتخبات والفرق القوميه والحكم الدولى جهاد جريشه والذي سيتم تكريمه ع هامش الدوره.


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