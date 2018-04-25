قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إن هناك توقف في الخط الأول للمترو بين محطة دار السلام ومحطة المعصرة، وذلك بسبب عطل كهربائي، نتيجة لسقوط الأمطار اليوم.



وأضاف «عبد الهادي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنه جاري إصلاح العطل الكهربائي، وتشغيل الخدمة في الخط المتجه من حلون إلى المعصرة، وخط المرج الجديدة إلى دار السلام، في الاتجاهين كالمعتاد.



وأشار إلى انتقال فرق الطوارئ، والصيانة الكهربائية لإصلاح العطل فور الإبلاغ عنه، متوقعًا أن يتم إصلاح العطل الكهربائي خلال الساعات المقبلة.



