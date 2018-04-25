«روحاني» لـ«ترامب»: أنت تاجر لا تعرف شيئا عن السياسة

شن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، هجوما على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياه بأنه لا يعرف شيئا عن السياسة ولا الاتفاقات الدولية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن «روحاني» القول: «أنت لا تعرف شيئا عن السياسة والحقوق والاتفاقات الدولية، أنت مجرد تاجر لا تعرف بعالم السياسة، ومشكلتنا اليوم هي أننا نواجه ساسة لا يدركون أبعاد تصريحاتهم وقراراتهم».

وأضاف: «"ترامب" يصف الاتفاق النووي "بين القوى العالمية وإيران"، بأنه اتفاق سيء وخطير، إذا كان هذا الاتفاق سيئا، لماذا قمتم بالتوقيع عليه؟ ألم يكن مسؤولو أمريكا السابقون يعرفون ذلك؟».

وذكر «روحاني»، أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تسعى إلى نهب جميع ثروات العالم العربي، قائلا: «الأمريكان والغرب يريدون السيطرة على جميع ثروات العالم العربي، نفوسهم الشرهة متوجهة نحو الذهب الأسود في منطقة الشرق الأوسط».

وكان «ترامب»، هدد الليلة الماضية «بمشاكل أكبر» إذا استأنفت إيران برنامجها النووي، واتهم الجمهورية الإسلامية بأنها صانعة للمشكلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قائلا: «حيثما تذهب في الشرق الأوسط، يبدو أن إيران تقف وراء كل مشكلة».

من جانبه، ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى استعداده لإجراء محادثات حول اتفاق نووي جديد مع إيران، قائلا إنه ينبغي تمهيد الطريق من أجل اتفاق جديد، مطالبا بأن يتم في محادثات الاتفاق الجديد إشراك القوى السياسية في الإقليم مثل روسيا وتركيا.