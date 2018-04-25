قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن الوزارة تتبع استراتيجية مائية ترتكز على 4 محاور أساسية؛ للتغلب على نقص الموارد المائية والحفاظ عليها في الفترة المقبلة.



وأضاف «الإمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن تنقية المياه من أهم محاور الاستراتيجية الجديدة، متابعًا: «لو وفرنا المياه من خلال الترشيد، وجودتها ونوعيتها غير مرغوب فيها، كده ماحلناش المشكلة، ويجب العمل على تحسين جودة المياه للاستخدام في كل المجالات».



وتابع أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترسيخ ثقافة ترشيد المياه، من خلال الإعلام ودور العبادة المختلفة، والتعليم بكل فئاته، موضحًا أن الفترة المقبلة تحتاج لتوجيه كل نقطة مياه إلى مكانها الصحيح سواء في المنزل أو المصنع أو الحقل؛ لتغير ثقافة استهلاك المياه من الوفرة إلى الترشيد.



وأشار إلى المشروعات الجديدة التي تقوم بها الوزارة في مجال تنمية الموارد المائية من خلال تحليه مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، مضيفًا أن هناك تشريعات جديدة رادعة وتنظيمية، للحد من إهدار الموارد المائية في مصر.



