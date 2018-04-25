ماكرون يلمح إلى استعداده لإجراء محادثات حول اتفاق نووي جديد مع إيران

ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استعداده لإجراء محادثات حول اتفاق نووي جديد مع إيران.



جاء ذلك في أعقاب المحادثات التي أجراها ماكرون، مساء الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وقال ماكرون إنه ينبغي تمهيد الطريق من أجل اتفاق جديد، وطالب بأن يتم في هذه المحادثات، إشراك القوى السياسية في الإقليم مثل روسيا وتركيا.



وأضاف ماكرون أنه يجب أن يكون الهدف هو ضمان الاستقرار المستديم للشرق الأوسط، وتابع: "لسنا ساذجين بشأن ما يخص إيران".



في الوقت نفسه، أشار ماكرون إلى أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الإيراني.