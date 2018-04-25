قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تحتفل بالذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناءعن طريق افتتاح العديد من المشروعات، موضحًا أن الاحتفال بدأ منذ أسبوع وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف «فودة»، خلال تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من مرحلة تحرير سيناء، متوجهًا بالشكر والتحية في مناسبة عيد التحرير لرجال القوات الملسحة والشرطة المصرية وأهالي أرض الفيروز ومشايخها ومجاهديها.

وأكد أنه سيتم الإعلان والاحتفال قريبًا بتطهير سيناء كاملة من الإرهاب، مشيرًا إلى تحركه لافتتاح مدرسة الشهيد ملازم أول، محمود ناجي، الذي استشهد في فبراير الماضي، تكريمًا له ولأسرته، إضافة إلى افتتاح مسجد الزهراء في طور سيناء، الجمعة المقبلة.

وأوضح أن هناك احتفالية وطنية مساء الجمعة المقبلة، يحضرها الفنان هاني شاكر والمطربة ريهام عبد الحكيم، مشددًا على ضرورة إحياء ذكرى التحرير وغرسها في أبناء مصر؛ حتى لا تُنسى تلك الأيام عبر العصور.

ولفت إلى تسليم وحدات سكنية قريبًا، إضافة إلى وضع حجر أساس المنطقة الحرة في نويبع السبت المقبل، فضلًا عن افتتاح منفذ طابا البري بعد تطويره، وفق قوله.

يُذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أعلن فتح المتاحف العسكرية مجانًا أمام المواطنين، اليوم الأربعاء؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لعيد تحرير سيناء.