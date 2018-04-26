تنظيم ندوة تثقيفية لطلاب المدارس ببني سويف

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقفية الثانية لطلاب المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي «ابتدائي وإعدادي والثانوي» بمحافظة بني سويف، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مكتب المستشار العسكري بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والتي تم تنظيمها بمسرح جامعة بني سويف.

وحضر الندوة «التي استضافتها جامعة بني سويف» كل من: اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير، المستشار العسكري لمحافظة بني سويف، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، نائبًا عن المحافظ شريف حبيب، ود. منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ود. علاء عبدالحليم، نائب رئيس جامعة بني سويف، وعدد من رجال الدين الوعدد من التنفيذيين المعنيين، وطلاب المدارس وبعض أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة.

ودارت محاور الندوة حول عدة موضوعات منها «دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد»، والحرب التي تخوضها ضد الإرهاب والجماعات التكفيرية ذات الأفكار المغلوطة والهدامة.

وتناولت الندوة أيضا موضوع الانتماء للوطن والولاء له من سمات الشعوب المتحضرة، وأن الوطن الغالي مصر يحتاج لجهود كل فرد في المجتمع لتحقيق تقدمه ورخائه ورفعته، وأن مصر تعقد آمالاً كبيرة على شبابها فهم قوة الحاضر وأمل المستقبل، وكذا أهمية المدراس العسكرية في غرس قيم الانضباط والالتزام والانتماء في نفوس الطلاب مما يسهم في بناء شخصيتهم ووجدانهم.

وتضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن نشاط المدارس الثانوية العسكرية بنطاق الجمهورية، حيث تتميز هذه المدارس بوجود العديد من الأنشطة مثل التدريب على الانضباط والأنشطة والمهارات العسكرية الأولية، ورفع وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية الهامة مثل الوطنية وغرس روح الانتماء وحب الوطن.

وتفاعل الحاضرون مع العروض الفنية التي تضمنتها الاحتفالية، حيث شملت أغاني وطنية وكورال غنائي قام بتأديته تلاميذ التربية والتعليم، واتسمت بروح الولاء والانتماء للوطن الغالي مصر.

وفي ختام الندوة، كرم اللواء أركان حرب خالد مصطفى، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددًا من أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة ممن استشهدوا في سيناء أثناء العمليات الأخيرة التي تقوم بها قواتنا المسلحة لتعقب واجتثاث جذور الإرهاب والإرهابين، حيث سلمهم بعض الهدايا التذكارية والدورع.

وتم تكريم أسرة الشهيد البطل يحيى حسن، الذي استشهد بجبل الحلال وتسلم التكريم زوجته ووالدته وأخوه وأبناء الشهيد، وتم تكريم أسرة الشهيد البطل العقيد محمد هارون، وتسلم التكريم من أسرته زوجته وأخت الشهيد، وتكريم أسرة الشهيد البطل الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل، وتسلم التكريم زوجته وأولاده، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلاب المتفوقين علميا.