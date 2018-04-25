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«الأرصاد»: تحسن طفيف بالأحوال الجوية في القاهرة والدلتا.. وذروتها بالسواحل الشمالية الخميس

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 4:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 4:58 م

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ أمس الثلاثاء، وتستمر حتى غدٍ الخميس.

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن غدًا الخميس سيشهد تحسنًا في الحالة الجوية على الوجه البحري والقاهرة، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، بينما ستكون ذروتها على السواحل الشمالية غدًا.

وأوضح أن التحسن الكامل في الأحوال الجوية سيعود بعد غدٍ الجمعة، لتعود الأجواء الطبيعية مرة أخرى، منوهًا بأن درجة الحرارة على القاهرة، الجمعة، ستكون 30 درجة مئوية.

ولفت إلى عدم وجود انخفاض في درجات الحرارة اليومين الماضيين، إلا أن نشاط الرياح هو ما أشعر المواطنين بالبرودة، بالإضافة إلى التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.


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