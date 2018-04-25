ضبط رجل وامرأة بحوزتهما عقاقير مخدرة في التجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على متهمين بالإتجار في العقاقير المخدرة بمنطقة التجمع الخامس، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالتهما للنيابة للعامة التي تولت التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول بممارسة "محمد.ع" 35 عامًا، و"إلهام.ح" 35 عامًا، عاطلين، نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وبإجراء التحريات بأماكن ترددهما تمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة ملاكي، وبحوتهما 22 كيس بداخلهم كمية من مخدر الأستروكس، و9 قطع من الحشيش المخدر وكيس بداخله كمية من نبات البانجو المخدر و79 قرصًا من العقاقير المخدرة، و6 زجاجات كحول، و4 هواتف محمول، و2220 جنيه.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.