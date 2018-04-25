عصابات «تدفيع الثمن» اليهودية تضرم النار في مركبتين وتخط شعارات عنصرية ضد العرب بالناصرة

أضرم متطرفون إسرائيليون من عصابات «تدفيع الثمن»، فجر اليوم الأربعاء، النيران في مركبتين بقرية إكسال جنوب شرق الناصرة في أراضي الـ«48»، واعتدوا على الممتلكات، بالإضافة إلى خط شعارات عنصرية وتحريضية تتوعد المواطنين العرب منها «أيها اليهود تعالوا لننتصر».

وذكر موقع «عرب 48» الإخباري، أن الشرطة الإسرائيلية شرعت بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» في التحقيق في ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن الشرطة التي وصلت إلى مكان الجريمة اكتفت بجمع الأدلة، والبيانات، وأخذ الإفادات من المواطنين، وفتحت تحقيقا بالحادث، دون تنفيذ أية اعتقالات.

وتكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإرهابية اليهودية، أمثال: «تدفيع الثمن»، و«فتية التلال» على المقدسات غير اليهودية، ومنازل ومركبات وممتلكات العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، والضفة الغربية، بما فيها القدس، دون اتخاذ أية خطوات جدية لوقفها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأجهزتها الأمنية.