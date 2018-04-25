الخارجية الألمانية: الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران أولوية لنا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران أولوية بالنسبة لألمانيا، وذلك حسبما أفات فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، صباح اليوم الأربعاء.

والتقى «ماس»، نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقر الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، للتباحث بشأن الاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي.

ودعا «ظريف» إلى «إقامة شبكة أمنية إقليمية قوية بين إيران وجيرانها»، بينما دعا «ماس» إلى نزع السلاح والحوار والتركيز على منع الصراعات الدولية بدلًا من التدخل فيها.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس الانسحاب من الاتفاقية التي بين إيران والمجتمع الدولي.