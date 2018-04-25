مدرب روما يشيد بأداء صلاح الرائع

أعرب إيزيبيو دى فرانشيسكو، المدير الفني لروما، عن أسفه الشديد من الهزيمة الثقيلة التي لقاها فريقه امام ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا بخمسة اهداف مقابل هدفين، كما أكد على أن لم يكن يتوقع أن يقدم صلاح هذا المستوى الرائع.

وقال دى فرانشيسكو فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: «الأمر كان على غير المتوقع.. أن تترك لاعبا ويستطيع أن يقدم أداء رائعا أمام ثلاثة مدافعين ويسجل هدفين فهذا شيء غريب».

تابع دى فرانشيسكو قائلا: «كنا جيدين فى بداية المباراة ولكننا خسرنا الالتحامات الثنائية وبالتالى خسرنا اللقاء، لم نكن جيدين فى استرداد الكرات وعندما تهاجم فمن الطبيعى أن يكون هناك لاعبا متقدما وتدافع بـ 3 آخرين ولكننا لم نكن بارعين فى ذلك، ليفربول لديه 3 مهاجمين فى الأمام وكان هو الأخطر هجوميا».

وفي سياق متصل أكد فرانشيسكو، أنه لا يزال يأمل في الوصول إلى المباراة النهائية رغم سقوط فريقه 2 / 5 أمام ليفربول مساء أمس الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وقال دي فرانشيسكو عقب الخسارة الكبيرة التي تجرعها روما على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول: «لم نفقد الأمل، أعتقد أن علينا أن نؤمن بما نفعله أمام فريق كبير ولكنه مختلف عن برشلونة، جماهيرنا ستكون معنا».

واستطرد المدرب الإيطالي قائلا: «كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، لا شيء مستحيل، لقد دللنا على هذا وبالطبع لن يكون أمرا سهلا، ستكون مباراة مختلفة عن مباراة برشلونة، ولكن رغبتنا في العودة حاضرة».

وكان صلاح قد وصل للهدف العاشر له في دوري أبطال أوروبا، والـ43 له في جميع المسابقات مع الفريق الإنجليزي، وينقصه 5 اهداف فقط لتحطيم رقم أيان راش، أسطورة ليفربول السابق كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع الفريق.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم 2 مايو، ضمن منافسات الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية روما.