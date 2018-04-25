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تخصيص 20 فدان لإنشاء مراكز تعلم القيادة الآمنة بالوادب الجديد

عمرو بحر
نشر فى : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 10:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 أبريل 2018 - 10:16 م

وافق محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، على تخصيص 20 فدانًا لإدارة المرور بالمحافظة، وذلك لإقامة مراكز قيادة آمنة.

وقال العقيد عادل فوزي، مدير إدارة مرور الوادي الجديد، إنه تم تخصيص10 أفدنة بكل من مركزي الخارجة والداخلة، على أن تقسم كل مساحة إلى 5 أفدنة لإقامة مركز للقيادة الآمنة، وهو عبارة عن مدرسة قيادة متخصصة لكافة الأعمار السنية، بينما تخصص 5 أفدنة أخرى لإقامة مركز للفحص البيئي والفني لجميع أنواع المركبات.

وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات سيتم خلال الخطة المقبلة في العام المالي الجديد 2018/2019، بالتنسيق مع المحافظة والإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية.


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