السماح بعودة الفلسطينيين العالقين بالمطارات المصرية إلى غزة

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن السلطات المصرية وافقت اليوم الأربعاء، على سفر ٢٤ مواطنا من العالقين في مطاري القاهرة ومطار برج العرب إلى قطاع غزة، وهم في طريقهم الآن إلى القطاع موزعين على ثلاثة مركبات برفقة مندوب السفارة.

وأكد السفير اللوح أن هناك جهود واتصالات حثيثة مستمرة تبذل من أجل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وسفر وعودة العالقين إلى غزة .

وأعرب السفير عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في السلطات المصرية الذين حرصوا على حل مشكلة العالقين في مطاري القاهرة وبرج العرب وحرصهم على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني.