عون يحث اللبنانيين على المشاركة فى الانتخابات النيابية

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الأربعاء، اللبنانيين مقيمين ومغتربين إلى المشاركة في الانتخابات النيابية.

وأكّد عون في رسالة وجهها مساء اليوم إلى اللبنانيين، عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار أن الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود" كما أنّه "الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديمقراطية".

ودعا عون الشباب اللبناني إلى "عدم البقاء على الحياد أو اللامبالاة، والمشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي".

وحثّ اللبنانيين المنتشرين "على التمسك بالحق الذي أتاحه لهم القانون الانتخابي الجديد بالاقتراع حيث هم، داعياً إلى أن تكون مشاركتهم تعبيراً عن مدى ارتباطهم بالوطن الأم".

ودعا المواطنين إلى التحرر من "وسائل الضغط والاغراء التي تفسد الضمائر"، وإلى عدم الاقتراع "لمن يدفع ويسخى بالمكرمات"، لأن "من يشتريكم يبيعكم، ومن يبيع المواطن ليس صعبا عليه أن يبيع الوطن"، معتبرا "أن الحرية مسؤولية، وكذلك الاختيار".

وتوجّه الرئيس عون الى الناخبين، فحثّهم على نبذ "من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن"، وتوجّه الى المرشحين بضرورة "مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو أول خطوة على طريق الفتنة".

يذكر أن العملية الانتخابية اللبنانية سوف تبدأ في 27 أبريل الحالي في ست دول عربية وفي 29 منه في 34 دولة أجنبية بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً حسب التوقيت المحلي لكلّ دولة، على أن تنتهي آخر عملية اقتراع خارج لبنان عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين في الثلاثين من الشهر الجاري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في لبنان في 6 مايو المقبل.