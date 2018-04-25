«الدفاع الروسية» تحصل على 40 طائرة «سوخوي سوبرجت 100» الجديدة في 2023

أعلن ألكسندر روبتسوف، رئيس شركة "سوخوي للطائرات المدنية"، أن وزارة الدفاع الروسية قد تحصل في 2022 على 40 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجت 100" في نموذجها الجديد، الذي يتسع لـ75 مقعدا فقط.

وقال روبتسوف للصحفيين، على هامش افتتاح معرض الطائرات "اوراسيا – 2018" في مدينة أنطاليا التركية اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "توجد لدينا حجوزات كافية على الطائرة المذكورة، منها ما بين 30 - 40 طائرة لوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف: "إننا نخطط لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالنماذج التجريبية والبدء بتزويد وزارة الدفاع وفرق العمل الصيفي بهذه الطائرات في 2022"، مشيرا إلى أنه مع حلول عامي 2024 -2025 سنبدأ بطرح هذا الطراز في الأسواق.

وكان روبتسوف قد أشار، في وقت سابق، إلى أن شركة "سوخوي للطائرات المدنية" بدأت بتطوير نسخة معدلة ومصغرة لطائرة "سوخوي سوبر جت 100" تتسع فقط لـ75 مقعدا، مخصصة للنقل المحلي لمسافات بين 1000 - 2000 ميل.

من جانبه، أكد سيرجي تشيرنيشوف، المدير العام للمعهد الهيدروديناميكي المركزي، أن أول إقلاع لهذه الطائرة من هذا الطراز المعدل سيكون في عام 2021.