هيئة محلفين تبدأ المداولات في إعادة محاكمة بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي

بدأت هيئة محلفين المداولات في إعادة محاكمة الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي في محكمة بولاية بنسلفانيا اليوم الأربعاء.

ويتعين على هيئة المحلفين أن تقرر ما إذا كانت تعتقد أن كوسبي (80 عاما) مذنب بارتكاب ثلاث جنايات تتمثل في الاعتداء الجسيم بتهمة تخدير أندريا كونستاند والاعتداء عليها جنسيا في منزله في عام 2004.

ومن غير الواضح كم من الوقت ستستغرق هيئة المحلفين للوصول إلى قرار - أو ما إذا كانوا سيصلون إلى قرار على الإطلاق.

وكان كوسبي قد خضع للمحاكمة بالفعل في يونيو الماضي، لكن القاضي ستيفن أونيل أبطل القضية بعد أن تعذر على هيئة محلفين التوصل إلى قرار بالإجماع.

واستعان كوسبي بمحامين جدد لإعادة المحاكمة، من بينهم توم ميسريو، الذي اشتهر بدوره في تبرئة مايكل جاكسون من تهمة التحرش بالأطفال عام 2005.

وكان من المقرر أصلا إعادة المحاكمة في نوفمبر الماضي، ولكن الفريق القانوني الجديد لكوسبي، طلب التأجيل لمنحهم الوقت لدراسة القضية.

وتقدمت أكثر من 50 امرأة أخرى باتهامات علنية لكوسبي بتخديرهن واغتصابهن، لكن المحاكمة ركزت فقط على اتهامات كونستاند، وهي موظفة سابقة في جامعة تيمبل في فيلادلفيا.

ووصف محامو كوسبي كونستاند بأنها فنانه محتالة لديها تاريخ من المشاكل المالية.

وأشار ممثل الادعاء كيفن ستيل إلى تسوية بعيدا عن المحكمة دفع بموجبها كوسبي إلى كونستاند أكثر من ثلاثة ملايين دولار بعد الاعتداء المزعوم واعتبر أنه اعتراف بالذنب.

لكن فريق كوسبي القانوني اشار إلى هذا الأمر كدليل على أن كونستاند مهتمة فقط بأموال الفنان.