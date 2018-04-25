صحيفة - هل يكسر صلاح سيطرة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية ؟

واصلت الصحف الإنجليزية إشادتها بنجم ليفربول منتخب مصر محمد صلاح ، وذلك بعد تألقه وقيادته فريقه للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا .

وكان صلاح قد سجل هدفين وصنع هدفين لزملائه ، ليضع فريقه قدماً في نهائي دوري أبطال اوروبا ، الذي يقام يوم 26 مايو المقبل بمدينة كييف الأوكرانية .

صحيفة دايلي ميل البريطانية رشحت صلاح لكسر سيطرة الثنائي ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ، على جائزة أفضل لاعب في العالم ، حيث لم يفز أي لاعب أخر بالجائزة منذ 2007 والتي فاز بها نجم ميلان انذاك البرازيلي ريكاردو كاكا .

وتساءلت الصحيفة عن إمكانية فوز صلاح بالجائزة هذا العام ، اذا ماتمكن من قيادة فريقه للفوز بدوري أبطال اوروبا ، وتقديم اداء جيد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم في روسيا يونيو المقبل .