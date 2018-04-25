هولندا ترفع تحذير السفر إلى تونس بعد 3 سنوات من هجمات سوسة

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أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، رفع قيود السفر لرعاياها المتجهين إلى تونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة الإرهابية.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اللقاء الذي جمع الوزير الأول الهولندي مارك روته برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي يزور هولندا حاليا.

وقال الوزير الهولندي إن القرار يأتي في ظل استقرار الوضع الأمني في تونس وجهودها الفعالة في مكافحة الإرهاب.

وبهذا القرار تكون هولندا قد حذت حذو غالبية الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، في رفع تحذير السفر إلى تونس بعد هجمات دامية في 2015 استهدفت متحف باردو ونزل أمبريال في سوسة مخلفة 59 قتيلا من السياح.

ويتوقع أن يشهد عدد السياح الهولنديين هذا العام ارتفاعا، مقارنة بعام 2017 حيث لم يتخط عددهم 11 ألفا.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها بأن البلدين وقعا اليوم مذكرة إعلان نوايا تشمل التعاون في مجالات الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والفلاحة.

وتوجد في تونس 83 شركة هولندية تعمل بصفة خاصة في قطاعات النسيج والطاقة بطاقة تشغيل تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل.