إنبي يواصل عروضه المميزة ويقسوا علي طنطا بثلاثية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق إنبي فوزا كبيرا علي فريق طنطا بـ3 أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء علي ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

وافتتح عرفة السيد مهاجم إنبي الهدف الأول للفريق البترولي فى الدقيقة الـ4 من عمر اللقاء، واستمر استحواذ فريق المدرب خالد متولي علي المباراة، ليضيف حمدي فتحي الهدف الثاني لفريقه فى الدقيقة الـ 6، وأختتم عمرو الحلواني الأهداف فى الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة الـ 23 من المباراة.

واستطاع محمود غالي لاعب طنطا فى تسجيل هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة الـ83 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بـ3 أهدف مقابل هدف، ليحتل بذلك المركز الـ6 برصيد 49 نقطة فى جدول الدوري، بينما يظل فريق المدرب عماد النحاس الهابط إلي دوري القسم الثاني عند المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.