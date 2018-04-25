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ضرب زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر الساحل الأدرياتيكي لإيطاليا، اليوم الأربعاء، بحسب المعهد الوطني للبحوث الجيوفيزيقية والبركانية في إيطاليا.

وذكر المعهد، أن مركز الزلزال كان على بعد كيلومتر واحد تقريبا، من بلدة أكوافيفا دي كوليسروتشي، وعلى عمق يبلغ نحو 31 كيلومترا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن الزلزال شعر به السكان في عدة أجزاء في منطقة أبروتسو القريبة.

ولم يتم الإبلاغ عن أضرار حتى الآن.

وخلال الفترة ما بين أغسطس 2016 ويناير 2017، ضربت أربعة زلازل تتراوح قوتها بين 5.4 و6.5 على مقياس ريختر منطقة بوسط إيطاليا تمتد عبر مناطق لاتسيو وأومبريا وماركي وأبروتسو.

وتسبب الزلازل في أضرار جسيمة، حيث سوى عدة بلدات وقرى بالأرض وخلف أكثر من 300 قتيل بما في ذلك 29 شخصا حوصروا تحت انهيار أرضي ناتج عن زلزال.