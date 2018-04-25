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دخل مفتشو منظمة حضر الأسلحة الكيميائية، إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية.

وأفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم، أن الفريق جمع عينات من موقع الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما.