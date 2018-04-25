الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحه

أكد مدير عام ثقافة جنوب سيناء، د. حمد شعيب، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ، موضحا أنه جاري وضع اللمسات الجمالية النهائية تمهيدا لافتتاحه بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، ود. إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء.

وأضاف مدير عام ثقافة جنوب سيناء، في تصريح له، الأربعاء، أنه تم إقامة مسرح كبير على أعلى مستوى وتجهيزه بكافة الإمكانيات ليكون منارة ثقافية ومنبرا لاستقبال المهرجانات الثقافية التي ستنظم بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن أعمال التطوير بالقصر تضمنت أيضا رصف وتجميل ميدان القصر وإقامة مسرح وأماكن دخول المتفرجين، واستراحة لكبار الشخصيات ودورات مياه وغرف تبديل الملابس، إلى جانب رصف الطريق أمام القصر بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه.